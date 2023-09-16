إسبانيا تعلن تفكيك منظمة ضالعة في التلاعب بالرهانات الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الإسبانية، الجمعة، أنها فكّكت منظّمة ضالعة في التلاعب بالرهانات والأحداث الرياضية، باستخدام تكنولوجيا متطوّرة تتيح لأعضائها التقاط إشارات بث المباريات قبل أي شخص آخر.

وأوضحت الشرطة في بيان أن التحقيق الذي أجرته بالاشتراك مع هيئة «يوروبول» الأوروبية خلص إلى أن المنظمة كانت تستخدم نظامًا «يعتمد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتقاط البث» يمكن من خلاله للمحتالين «الوصول إلى إشارة البث الحي من الملاعب حول العالم، ما أعطاهم تفوّقًا على المراهنين الآخرين»، حسب «فرانس برس».

- هالاند ومبابي وصلاح وميسي أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

- ميسي يعود لقيادة الأرجنتين نحو حلم مونديالي جديد.. والبرازيل تعيش لحظات القلق

الأسلوب الاحتيالي سمح بالتكهن بنتائج المباريات

وكانت العملية الدقيقة تستغرق ثواني معدودة؛ إذ إن «اعتراض هذه الإشارات كان يعطيهم ميزة واضحة على المراهنين الذين يعتمدون على تدفّق أبطأ لإشارات البث عبر الأقمار الصناعية للأحداث نفسها»، وفق المصدر عينه.

وسمح هذا الأسلوب الاحتيالي لهم بالتكهن بنتائج مباريات دوريات كرة القدم في آسيا وأميركا الجنوبية، ودوري الأمم الأوروبية، والدوري الألماني، ومباريات كأس العالم 2022 في قطر، ومواجهات كرة المضرب التي تنظّمها رابطة محترفي كرة المضرب (إيه تي بي) والاتحاد الدولي للتنس (آي تي اف).