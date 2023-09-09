ريال مدريد يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني حزنه الشديد، وتضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، اليوم السبت، وأودى بأرواح 820 شخصاً، وفق أحدث حصيلة، فضلا عن سقوط مئات المصابين.

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وفي بيان صدر عن النادي «الملكي»، اليوم السبت، قدم رئيسه فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته تعازيهم ومحبتهم لأسر الضحايا وللشعب المغربي بأسره، حسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

كما تمنى ريال مدريد في بيانه الشفاء العاجل للمصابين، باعثاً إليهم بـ«مودته»، ومتمنياً لهم «القوة»، لمواجهة هذه المحنة.

وذكرت السلطات المغربية أن شدة الزلزال العنيف بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه جاء في إقليم الحوز، جنوب غرب مدينة مراكش.