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نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 07:35 مساء
نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي
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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، انتقال لاعبه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

إعلان من جانب واحد
وكتب نيوكاسل في حسابه على منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، «استكمل آلان سانت ماكسيمين إجراءات انتقاله إلى الأهلي. شكرًا على كل شيء. كل التوفيق في المستقبل».

يأتي إعلان نيوكاسل بعد يوم واحد من إعلان الجناح الفرنسي السريع رحيله عن النادي الإنجليزي ودون الكشف عن فريقه الجديد.

ولم يعلن الأهلي السعودي من جانبه بعد ضم سانت-ماكسيمين (26 عامًا)، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك في الساعات المقبلة.

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ودعم الأهلي السعودي صفوفه بقوة بعد العودة سريعًا إلى دوري الأضواء، وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، وروبرتو فيرمينو من ليفربول، وإدوار مندي من تشيلسي.

وانتقل سانت-ماكسيمين إلى نيوكاسل في 2019 قادمًا من نيس الفرنسي بعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا وهانوفر.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عشرين عامًا، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.

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