الأهلي السعودي يضم ميريه ديميرال مدافع أتلانتا الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت الأندية السعودية التعاقد مع أبرز العناصر في الملاعب الأوروبية؛ حيث أعلن الأهلي السعودي، اليوم السبت، تعاقده مع التركي ميريه ديميرال مدافع فريق أتلانتا الإيطالي، ليصبح أحدث الوجوه المنضمة إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي السعودي يتكتم على قيمة الصفقة

وعلى الرغم من أن ناديي الأهلي السعودي وأتلانتا الإيطالي لم يعلنا أية تفاصيل متعلقة بصفقة اللاعب ميريه ديميرال، إلا أن تقارير صحفية إيطالية ذكرت أن النادي السعودي دفع عشرين مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، وذلك بخلاف المتغيرات.

وانضم ميريه ديميرال إلى أتالانتا في صيف 2021، قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة، قبل شراء عقده نهائيًا، مقابل 21 مليون يورو في الموسم التالي.

ولعب ديميرال 91 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل خمسة أهداف وقدم أربعة تمريرات حاسمة.

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وبموجب هذه الصفقة سينضم ميريه ديميرال إلى كوكبة النجوم التي تعاقد معها الأهلي السعودي وهم: مدافع روما روجر إيبانيز، وجناح مانشستر سيتي رياض محرز، وألان سانت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد، ولاعب وسط برشلونة فرانك كيسي، ومهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، وحارس تشيلسي إدوارد ميندي.

