«الأخضر» السعودي يواجه كوستاريكا في الاختبار الأول تحت قيادة مانشيني

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدا الجمعة، أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني، عندما يواجه منتخب كوستاريكا وديا على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

الاختبار الأول لمانشيني

تعد المباراة الاختبار الأول لروبرتو مانشيني منذ تعيينه مدربا للمنتخب السعودي عقب استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي، وهو القرار الذي صدم عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديدا بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب المنتخب الإنجليزي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبعد أيام من استقالة مانشيني (58 عاما)، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحفية أن راتبه سيصل حتى ثلاثين مليون يورو سنويا.

وبرر مانشيني مبررا النقلة النوعية في مسيرته التدريبية بأنه صنع التاريخ في أوروبا والآن يسعى لصناعة التاريخ في السعودية. وبرغم ذلك فإن هذا المبرر لم يقنع أحدا في إيطاليا وخاصة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي فوجئ بالقرار، ولهذا فإن العيون في إيطاليا ستكون مركزة حول لقاء السعودية وكوستاريكا غدا لمتابعة ما سيقدمه مانشيني في مهمته المفاجئة.

«الأخضر» يستعد لتصفيات المونديال وكأس آسيا

ويقيم المنتخب السعودي حاليا معسكرا في مدينة نيوكاسل يستمر حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، يخوض خلاله ودية ثانية أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل خلال فترة المباريات الدولية.

تأتي المباراتان الوديتان في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في نوفمبر المقبل، ونهائيات كأس آسيا المقررة في قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين، حيث تلعب السعودية في المجموعة السادسة التي تضم عُمان وقرغيزستان وتايلاند.

واستدعى مانشيني 26 لاعبا للمعسكر الحالي معظمهم من العناصر التي شاركت في مونديال قطر العام الماضي، أبرزهم محمد العويس وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسلطان الغنام وحسان تمبكتي وياسر الشهراني وسعود عبدالحميد ومحمد كنو وعبدالله الخيبري وسالم الدوسري وفراس البريكان.

كما أدرج المدرب الإيطالي ضمن القائمة أسماء جديدة أمثال نواف العقيدي وعلي هزازي وراغد النجار وفهد الرشيدي.

مهمة معقدة لمانشيني

وتبدو مهمة روبرتو مانشيني بالغة التعقيد مع المنتخب السعودي، حيث يسود اتجاه بين الأندية السعودية للتعاقد مع عدد كبير من أبرز لاعبي العالم في إطار سياسة تهدف إلى وضع الدوري السعودي على خريطة المسابقات المحلية العالمية، وجعله هدفا لنجوم العالم، وبطبيعة الحال فإن مشاركة هؤلاء النجوم في المباريات ستكون على حساب اللاعبين السعوديين ما يقلل فرص مانشيني في التعرف على قدراتهم لاختيار الأفضل من بينهم لتمثيل المنتخب السعودي في المباريات والبطولات الدولية.

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ومنذ وصوله إلى الأراضي السعودية، حرص المدرب الإيطالي المخضرم ومعاونوه على متابعة مباريات الدوري السعودي كافة، للوقوف على مستويات اللاعبين السعوديين، وبجانب هذا فإنه حرص على التقارب مع مدربي الفرق السعودية للتعرف منهم على مستويات اللاعبين السعوديين الذين لا يشاركون في المباريات، وذلك في محاولة منه لتكوين فكرة عامة عن أفضل العناصر التي يمكنه الاعتماد عليها.

وعلى الرغم من أن كل هذا لا يبدو كافيا، فإن هذا هو المتاح أمام روبرتو مانشيني، إذ لا يستطيع أن يطالب الفرق السعودية بإشراك اللاعبين السعوديين على حساب النجوم الأجانب الذين كلفوا خزائن الأندية الملايين.

والتقى المنتخبان السعودي والكوستاريكي أربع مرات طغى عليها جميعها الطابع الودي، حيث فاز «الأخضر» مرة وتعرض لثلاث هزائم، وسجل خمسة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.