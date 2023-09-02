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إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 09:31 مساء
إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي
لويس إنريكي مع لاعبي باريس سان جيرمان (إكس)
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وصف مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي موسم الانتقالات الصيفية الذي قام به النادي بالرائع والمتميز والاستثنائي؛ حيث تمكن من تدعيم صفوفه في اللحظات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات باللاعب الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، إضافة لامتلاك الفريق لاعبَين في كل مركز.

إنريكي يشكر مسؤولي باريس سان جيرمان
وكال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الدي عقد اليوم السبت عشية مواجهة الغد أمام ليون في الدوري الفرنسي، المديح لرئيس النادي القطري ناصر الخليفي، والمدير الرياضي، لويس كامبوس، قائلًا إن ما قام به نادي باريس سان جيرمان خلال «ميركاتو» الصيف يعد مثاليًا.

وأضاف إنريكي: «أعتقد أنه كان موسم انتقالات استثنائيًا. وسأقول أيضًا ممتازًا. لم يكن بإمكاننا التخطيط لسيناريو أفضل من هذا».

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وأشار لويس إنريكي إلى أنه سعيد للغاية بسبب وجود لاعبين في كل مركز من مراكز الفريق، وهو ما يمنحه قوة كبيرة خلال الموسم الجديد، وأكد أن ما يتوجب عليه حاليًا هو الرد بالشكل المناسب، وإعادة هذه الثقة للنادي.

وبسؤاله عما يمكن أن يساهم به الفرنسي كولو مواني ثالث أغلى صفقة في تاريخ باريس سان جيرمان بقيمة 95 مليون يورو بعد كل من نيمار «222 مليون يورو»، وكيليان مبابي «180 مليون يورو»، أجاب إنريكي أن الجميع شاهد ما قدمه اللاعب مع فريقه السابق إينتراخت فرانكفورت ومع المنتخب الفرنسي.

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