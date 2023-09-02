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باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 05:09 مساء
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
كولو مواني يخضع للفحص الطبي للوقوف على طبيعة إصابته (الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان)
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تأكد غياب اللاعب الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، أبرز الصفقات التي أبرمها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، من المشاركة مع الفريق في مباراته المقررة غدًا الأحد في مسابقة الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

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وأوضح باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر صفحته الرسمية اليوم السبت، أن كولو مواني يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن، وستتم متابعة تطور حالته خلال الأيام المقبلة للوقوف على مدى تحسنه وموعد عودته للملاعب مجددًا، وهو ما يعني أن مواني لن يشارك في مباراة الغد أمام ليون على أقل تقدير، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

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وعلى جانب آخر، قال باريس سان جيرمان إن المدافع البرتغالي نونو مينديز ينهي حاليًا عمليات تأهيله، ومن المتوقع أن ينضم للتدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

كما يواصل المدافع بريسنيل كيمبيمبي عملية التعافي من إصابته، وسيغيب أيضاً الكوري الجنوبي لي كانغ إن عن مواجهة ليون في الدوري، وذلك على الرغم من عودته للتدريب بالكرة بشكل فردي.

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