مبابي يعود لحديقة الأمراء بعد غياب 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

يتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة اللاعبين الذين استدعاهم الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لخوض المباراة المقررة في التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، أمام لانس في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

الظهور الأول لمبابي

وستكون مباراة الليلة هي الأولى لمبابي التي يخوضها على ملعب حديقة الأمراء بعد غياب دام نحو ثلاثة أشهر منذ آخر مواجهة خاضها هناك، حينما تعرض فريقه للهزيمة أمام كليرمون في 3 يونيو الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وبعدما ظهر من جديد الأسبوع الماضي مع باريس سان جيرمان أمام تولوز في المباراة التي انتهت بهدف لمثله، ستطأ قدما مبابي أرض ملعب حديقة الأمراء مترقبًا استقبال الجماهير له، المنقسمة ما بين من يرحبون بعودته ومن لا يتسامحون مع موقفه.

وابتعد مبابي عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا هذا الصيف بسبب رفضه تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية الذي ينتهي في عام 2024، وهو ما سيفتح له الباب حينئذ للانتقال مجانًا إلى ناد آخر، يرجح أن يكون ريال مدريد، الساعي بقوة لضمه.

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وعلى الرغم من عدم وجود أي تمديد رسمي للعقد، فإن باريس سان جيرمان وافق على عودة النجم الفرنسي بشرط أن يرحل في نهاية المطاف مقابل صفقة انتقال وليس مجانًا.

وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن مبابي وباريس سان جيرمان يتفاوضان على تجديد محتمل للعقد، ليمتد التعاقد حتى 2025 على الأقل.