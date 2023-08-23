انقلاب صامت على مبابي في باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من أن كل الأمور في جنبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تشير إلى أن الأوضاع هادئة ومستقرة خاصة بعد عودة النجم كيبيان مبابي إلى تدريبات الفريق، إلا أن هناك أحداثا داخلية يتكتم النادي عليها تشير إلى أن النار لا تزال مستعرة تحت الرماد، وأن الأوضاع التي تبدو حاليا هادئة مرشحة للانفجار في أي وقت.

حرمان مبابي من شارة القيادة

وفيما يبدو أن أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان في طريقها لإيجاد حل، صب لاعبو الفريق الزيت على نار الأزمة، بعدما صوتوا على اختيار قائد جديد للفريق وسحب شارة القيادة من النجم الفرنسي.

وكشفت جريدة «ماركا» الإسبانية أن لاعبي باريس سان جيرمان استغلوا التصويت على اختيار قائد الفريق، ليقوموا بتوجيه ضربة قوية لمبابي بإبعاده عن قيادة الفريق.

وقالت الجريدة نفسها إن قائمة المرشحين ضمت كلا من: البرازيلي ماركينيوس والفرنسي بيسنيل كيمبيمبي والإيطالي ماركو فيراتي والبرتغالي دانيلو لويس.

وأضافت أن نتيجة التصويت ذهبت إلى مصلحة البرازيلي ماركينيوس ليحصل على شارة قيادة فريق باريس سان جيرمان، فيما جاء ماركو فيراتي في المركز الثاني في نتيجة التصويت.

واعتبرت «ماركا» أن تلك الخطوة تعد سببا إضافيا سيدفع مبابي إلى الإصرار على مغادرة باريس سان جيرمان الصيف المقبل في طريقه إلى ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أن سحب شارة القيادة من مبابي تعني أنه أصبح منبوذا من جانب زملائه في الفريق.

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من ناحية أخرى، كشفت شبكة «فرانس بلو باريس» الفرنسية أن مبابي يعتزم التحدث بشكل علني عن مستقبله مع باريس ساني جيرمان، وأنه سيقوم بذلك عقب مباراة الفريق المقبلة أمام لانس بالدوري الفرنسي السبت المقبل، مشيرة إلى أنه سيعلن قراره النهائي إما بالبقاء في نادي العاصمة الفرنسية حتى 2025، أو الرحيل مع تحديد موعد ترك «حديقة الأمراء».

وكان مبابي أعلن منذ عدة أسابيع عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان إلى ما بعد صيف عام 2024، إلا أن إدارة النادي الباريسي رفضت قرار اللاعب وقامت بتجميده لفترة ومنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات، قبل العفو عنه مؤخراً.

