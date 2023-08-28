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الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 11:28 مساء
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
روبياليس يحتضن إيرموسو على منصة التتويج عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 20 أغسطس 2023 قبل أن يقوم بتقبيلها (الإنترنت)
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طالب الرؤساء الإقليميون للاتحاد الإسباني لكرة القدم من الرئيس الموقوف من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لويس روبياليس الاستقالة الاثنين، بعد قضية القبلة لإحدى اللاعبات خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.

وقال الاتحاد الإسباني، في بيان عقب اجتماع بين الرؤساء الإقليميين: «بعد الأحداث الأخيرة والسلوك غير المقبول الذي أضر بشكل خطير بصورة كرة القدم الإسبانية، يطلب الرؤساء استقالة لويس روبياليس على الفور من رئاسة الاتحاد الإسباني».

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وأول أمس السبت أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» روبياليس، الذي رفض الاستقالة من منصبه على خلفية تقبيله هيرموسو بالقوة على شفتيها عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في أستراليا في 20 أغسطس الحالي، مما أثار انتقادات شديدة.

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