مدرب منتخب إسبانيا للسيدات ينتقد روبياليس في واقعة «قبلة هيرموسو»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه المدير الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات، خورخي فيلدا، المتوج قبل أيام بلقب كأس العالم، انتقادات إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقوف لويس روبياليس، واصفًا واقعة تقبيله مع اللاعبة جيني هيرموسو بأنها غير مناسبة وغير مقبولة.

تشويه انتصار منتخب إسبانيا

وقال فيلدا في بيان نقلته جريدة «ماركا» اليوم الأحد: «الأحداث التي وقعت منذ فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخها، كانت هراءً حقيقيًا ونتج عنها وضع غير مسبوق، وشوهت انتصارنا المستحق، للاعبات وبلدنا»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: «يؤسفني بشدة أن تتويج كرة القدم النسائية الإسبانية تضرر بسبب السلوك غير اللائق الذي قام به لويس روبياليس الذي اعترف به هو نفسه».

وأوضح فيلدا: «لا شك أنه أمر غير مقبول ولا يعكس على الإطلاق المبادئ والقيم التي أدافع عنها في حياتي، في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص».

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وختم خورخي فيلدا بيانه بالقول: «عملي كمدرب وطني لمنتخب السيدات والمدير الرياضي للمنتخب الوطني للسيدات يهدف دائمًا إلى تحقيق النجاح الرياضي، لكن أيضًا إلى الترويج للمبادرات التي تعزز الاندماج والاحترام والمساواة».

يأتي بيان فيلدا بعد يوم على قرار روبياليس عدم الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني، برغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقافه موقتًا لمدة تسعين يومًا عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.