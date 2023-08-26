الاتحاد الإسباني يعين بيدرو روتشا رئيسا مؤقتا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين بيدرو روتشا رئيسًا موقتًا له في أعقاب قرار الاتحاد الدولي «فيفا» بإيقاف لويس روبياليس لمدة تسعين يومًا، على خلفية تقبيله اللاعبة جينيفير هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب كأس العالم للسيدات في سيدني.

قرار الـ«فيفا» وراء القرار

وفي مقطع فيديو نشره الاتحاد الإسباني على حسابه بموقع «إكس»، قال الاتحاد إن روتشا الذي عمل سابقًا كنائب لروبياليس سيتولى الإدارة بشكل موقت، وفقا لـ«يورونيوز».

تأتي هذه الخطوة على الرغم من إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، دعمه لرئيسه لويس روبياليس الذي يواجه عاصفة من الانتقادات.

وفي بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم قال الاتحاد: إنه سيتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن روبياليس، مشيرًا إلى أنه سيثبت كذب هيرموسو أو من يتحدثون نيابة عنها بشأن ما حدث، ولم يوضح البيان المنشور على موقع الاتحاد ماهية الإجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها.

ورفض روبياليس، أمس الجمعة، الاستقالة على خلفية أحداث الأحد الماضي، وقال: إن القبلة كانت عفوية، ومتبادلة، ومبهجة، وحدثت بالتراضي، في حين قالت اللاعبة: إنها لم تكن بالتراضي، وإنها شعرت بأنها تعرضت لاعتداء.

وحظيت اللاعبة بدعم الحكومة الإسبانية التي لا يمكنها إقالة روبياليس، لكنها أدانت ما قام به وقالت: إنها ستلجأ إلى محكمة رياضية لإيقافه.

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وفي بيان مشترك أرسله اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا قالت 23 لاعبة تألفت منهن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم بينهن هيرموسو، وكذلك 32 لاعبة أخرى: إنهن لن يخضن مباريات دولية إذا استمر روبياليس في منصبه رئيسًا للاتحاد.

وفي البيان الصادر اليوم قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم: «سيتخذ الاتحاد ورئيسه الإجراءات القانونية المناسبة بالنظر لخطورة ما جاء ببيان اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا».

وأضاف: «في ظل حكم القانون.. تبطل الحقائق والأدلة الآراء ويتم دحض الأكاذيب في المحكمة، سيظهر الاتحاد ورئيسه كل كذبة نشرها شخص نيابة عن اللاعبة أو اللاعبة ذاتها».

وأرفق الاتحاد البيان بأربع صور من حفل توزيع الميداليات، وقال إنها توضح صحة ادعاء روبياليس بأن هيرموسو حملته.

وكان من المتوقع أن يستقيل روبياليس خلال اجتماع طارئ للاتحاد، أمس الجمعة، لكنه تمسك بمنصبه قائلًا إن «النسويين المزيفين يحاولون القضاء عليّ».