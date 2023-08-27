مدرب توتنهام يقلد غوارديولا

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف مدرب فريق توتنهام الإنجليزي الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بأنه يقوم بتقليد الأداء الهجومي الذي يتبعه مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، الذي يعتمد على التقدم الهجومي لظهيريه المدافعين الأيمن والأيسر.

توتنهام يلعب بنظام مرن

وتحدث بوستيكوجلو مع بيتر كراوتش وجو كول، نجمي منتخب إنجلترا السابقين، عقب فوز توتنهام على بورنموث بنتيجة 2-0، موضحًا أنه يعمل مع لاعبيه على الاندفاع إلى الأمام كلما حانت لهم الفرصة، وقال: «أقلد صديقي غوارديولا، نحن نبذل الكثير من الجهد للعب بتلك الطريقة، ونحاول بناء نظام لعب مرن».

وأوضح بوستيكوجلو: «أقول لكل من مدافعي الجانبين، لو جدت أمامك مساحة فانسَ أنك ظهير، أنت لاعب كرة قدم وأمامك مساحة للتقدم، تقدم واترك لزملائك مهمة تغطية المساحات الخالية التي تتركها خلفك».

- توتنهام يصعق مانشستر يونايتد ويفوز عليه بهدفين في الدوري الإنجليزي

- رسميا.. هاري كين يتعاقد مع بايرن ميونخ حتى 2027

يذكر أن توتنهام حقق فوزين وتعادلًا خلال أول ثلاث جولات من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويوجد في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، خلف وست هام المتصدر، موقتًا، حتى انتهاء باقي مباريات الأسبوع.