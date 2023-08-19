توتنهام يصعق مانشستر يونايتد ويفوز عليه بهدفين في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

شوط سلبي بين توتنهام ومانشستر يونايتد

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي؛ حيث فشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

أما في الشوط الثاني، فقد سجل توتنهام هدف التقدم عن طريق باب سار في الدقيقة 49، إثر تسديدة قوية من على حدود منطقة الست ياردات، وفقا لوكالة «رويترز».

وأضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 83، بعد تسديدة قوية من بن ديفيز اصطدمت بليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، قبل أن تعانق الشباك.

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ورفع توتنهام بهذا الفوز رصيده إلى أربع نقاط بعدما تعادل مع برينتفورد 2-2 في الجولة الأولى.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند ثلاث نقاط حصدها من فوزه في الجولة الأولى على وولفرهامبتون 1-0.