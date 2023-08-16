هوغو لوريس يقترب من الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

دخل نادي توتنهام الإنجليزي في مفاوضات مع لاتسيو الإيطالي حول الصفقة المقترحة لحارسه الفرنسي هوغو لوريس.

لويس يبحث عن تحد في الدوري الإيطالي

يأتي ذلك بعدما أبدى هوغو لوريس هذا الصيف رغبته في خوض تحد جديد بعد 11 عاماً قضاها في صفوف توتنهام. كما أنه لم يوجد في تشكيل الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام برينتفورد، الأحد الماضي، في افتتاح موسم الفريق بالدوري الإنجليزي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية أن الفائز بلقب كأس العالم اقترب من الانتقال إلى نادي لاتسيو الإيطالي، بعد محادثات إيجابية بين الناديين، لكن الاتفاق النهائي على قيمة الصفقة لم يتم التوصل له بعد.

وفي حال مغادرة لوريس، كما هو متوقع في فترة الانتقالات الحالية، فإن آخر مشاركة له مع توتنهام تعود إلى خسارة الفريق 1-6 أمام نيوكاسل في أبريل الماضي.

وقد عانى هوغو لوريس إصابة في الفخذ خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي. وكشف الحارس الفرنسي، في يونيو الماضي، رغبته في فعل أشياء أخرى في المستقبل.

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ومع بقاء عام في عقد البالغ «36 عاماً»، يأمل توتنهام في الحصول على مقابل مادي مناسب من انتقال قائده السابق الذي سيبدأ فصلا جديدا من مسيرته في الدوري الإيطالي.

وسيغادر هوغو لوريس فريق توتنهام بعد مشاركته في 447 مباراة، والحفاظ على نظافة شباكه في 151 مباراة. كما أنه ساعد الفريق في الوصول لثلاث مباريات نهائية خلال 11 عاماً، منها نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.