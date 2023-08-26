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صهيب المنسلي يحرز ذهبية وزن 60 كيلو غرامًا في البطولة العربية للمواي تاي.. (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 09:31 مساء
صهيب المنسلي يحرز ذهبية وزن 60 كيلو غرامًا في البطولة العربية للمواي تاي.. (صور)
البطل الليبي صهيب المنسلي يحتفل بفوزه بالميدالية الذهبية (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
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أحرز البطل الليبي صهيب المنسلي، اليوم السبت، ذهبية وزن 60 كيلو غرامًا في البطولة العربية للمواي تاي التي تقام في قاعة المدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس.

الذهبية الأولى لليبيا في بطولة المواي تاي
تعد الذهبية التي أحرزها صهيب المنسلي هي الميدالية الذهبية لليبيا في البطولة العربية للمواي تاي.

واستضافت ليبيا فعاليات البطولة العربية للمواي تاي اعتبارًا من يوم 22 أغسطس الجاري، وتختتم بعد غدٍ الإثنين، وقد حضر حفل الافتتاح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

تضمن البرنامج الفني للبطولة عشرين وزنًا موزعة على ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى للشباب من عمر 16- 17 عامًا، والثانية للناشئين من عمر 14 ـ 15 عامًا، والثالثة للأشبال من عمر 12 ـ 13 عامًا، كما تشهد مشاركة أربعين حكمًا نصفهم من ليبيا والنصف الثاني من دول الوطن العربي.

يشارك في البطولة العربية للمواي تاي مئتا لاعب ولاعبة في مختلف الفئات العمرية والأوزان، يمثلون منتخبات: ليبيا، ومصر، والأردن، ولبنان، وسورية، والمغرب، واليمن، وموريتانيا، وفلسطين، والعراق، وتونس، والإمارات.

انطلاق البطولة العربية لـ«المواي تاي» في طرابلس
منتخب ليبيا للمواي تاي في بطولة العالم بالإمارات

يذكر أن معنى كلمة المواي هي الملاكمة، ومعنى كلمة تاي هي تايلاند، وبهذا فإن معناها هو «الملاكمة التايلاندية».

تعد رياضة المواي تاي من الرياضات القتالية، وتكون على شكل نزالات بين لاعبين أو متنافسين اثنين داخل الحلبة التي تكون على شكل مربع، وتحيط بها الحبال من كل جانب، ويقوم اللاعب باستعمال وتسديد اللكمات في اليدين، والمرفق، والأرجل، والركبة، وهي فن يظهر مقدرة اللاعب الرياضي على استعمال اليدين والرجلين، والدفاع الذاتي للحصول على الفوز.

تعد رياضة المواي تاي من الألعاب الفردية المتميزة في القتال، وهي أفضل الأنشطة الرياضية لاستنفاد الطاقة، وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث في آسيا توصلت الى أن ممارسي رياضة المواي تاي يستنفدون أقصى طاقاتهم البدنية والنفسية مما يجعلهم أكثر هدوءًا وتعاملًا مع المجتمع.

جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير:محمود دردور - بوابة الوسط)
جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير:محمود دردور - بوابة الوسط)
جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير :محمود دردور - بوابة الوسط)
جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير :محمود دردور - بوابة الوسط)
جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير :محمود دردور - بوابة الوسط)
جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير :محمود دردور - بوابة الوسط)
جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير :محمود دردور - بوابة الوسط)
جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير :محمود دردور - بوابة الوسط)
جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير :محمود دردور - بوابة الوسط)
جانب من منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب (تصوير :محمود دردور - بوابة الوسط)
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