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أرسنال يكتفي بالتعادل مع فولهام.. ومانشستر يونايتد ينجو من مفاجأة نوتنغهام بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 07:52 مساء
أرسنال يكتفي بالتعادل مع فولهام.. ومانشستر يونايتد ينجو من مفاجأة نوتنغهام بالدوري الإنجليزي
كاسيميرو يحرز الهدف الثاني لمصلحة مانشستر يونايتد أمام نتونتغهام في مباراة الفريقين اليوم 26 أغسطس 2023 بالدوري الإنجليزي (حساب مانشستر يونايتد على فيسبوك)
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فقد أرسنال أول نقطتين له في الموسم بتعادله في عقر داره أمام فولهام بهدفين لمثلهما، في الوقت الذي نجا فيه مانشستر يونايتد من مفاجأة نوتنغهام فورست بتحويل تأخره في قلب أولد ترافورد بهدفين إلى فوز صعب بنتيجة (3-2) وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال يتأخر مبكرًا
وعلى استاد الإمارات تأخر أرسنال في النتيجة بهدف مبكر سجله لاعب الوسط البرازيلي الشاب أندرياس بيريرا منذ الدقيقة الأولى، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

ولم يجد رجال الإسباني ميكيل أرتيتا الطريق لشباك فولهام إلا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء نفذها بنجاح النجم بوكايو ساكا، ولم تكد تمر دقيقتان حتى جاء هدف التقدم لأصحاب الأرض عن طريق إدوارد نكيتياه.

وفي الدقيقة 83 بدأ وكأن المباراة في طريقها لمصلحة أرسنال بعدما لعب فولهام منقوصًا من لاعب بطرد المدافع النيجيري كافلن باسي ببطاقتين صفراوين.

لكن على الرغم من النقص العددي، إلا أن فولهام نجح في تسجيل التعادل بفضل لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا.

بهذه النتيجة تتوقف سلسلة انتصارات أرسنال بعد أول مباراتين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، ليكتفي الفريق بنقطة التعادل التي رفعت رصيده إلى سبع نقاط، وبقى في المركز الثاني موقتًا بفارق الأهداف خلف توتنهام هوتسبير الذي انتصر في وقت سابق اليوم على بورنموث بثنائية نظيفة، بينما رفع فولهام رصيده إلى أربع نقاط يأتي بها في المرتبة الحادية عشرة موقتًا.

بداية متعثرة لمانشستر يونايتد
وعلى استاد أولد ترافورد لم تكن بداية مانشستر يونايتد أفضل حالًا في مباراته أمام نوتنغهام فورست؛ حيث وجد نفسه متأخرًا بهدفين أولًا في الدقيقة الثانية بهدف «ماراثوني» أحرزه المهاجم النيجيري الشاب تايوو أيونيي، ثم بعدها بدقيقتين بهدف ثان برأس المدافع الإيفواري ويلي بولي.

ونجح مانشستر يونايتد في تقليص الفارق في الدقيقة 17 بقدم النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، لينتهي الشوط بتأخر أصحاب الأرض (1-2).

ولم تمر سوى سبع دقائق في بداية الشوط الثاني حتى أعاد أصحاب الأرض المباراة لنقطة الصفر، بهدف التعادل بقدم النجم البرازيلي كاسيميرو.

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وجاءت نقطة التحول في الدقيقة 67 بطرد مدافع نوتنغهام، جو وورال، ببطاقة حمراء مباشرة، ليستغل مانشستر يونايتد النقص العددي ليسجل هدف الانتصار بعد تسع دقائق فقط، من ركلة جزاء سجلها بنجاح القائد برونو فرنانديز في الشباك.

بهذا الفوز الصعب يستعيد رجال الهولندي إريك تين هاغ توازنهم بعد الخسارة في الجولة الماضية بثنائية نظيفة على يد توتنهام هوتسبير. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس موقتًا، فيما تجرع نوتنغهام خسارته الثانية منذ بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، ليبقى بثلاث نقاط في المركز الرابع عشر موقتًا.

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