برشلونة يدين رئيس الاتحاد الإسباني في واقعة «قبلة هيرموسو»

القاهرة - بوابة الوسط

أدان نادي برشلونة الإسباني قيام رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بتقبيل لاعبة النادي الكتالوني جينيفر هيرموسو من شفتيها على منصة التتويج أثناء تسليم الميداليات الذهبية للاعبات منتخب إسبانيا المتوجات بلقب بطولة كأس العالم للسيدات.

برشلونة يصف سلوك روبياليس بالمؤسف

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، أكد فيه رفضه القاطع للسلوك الذي قام به روبياليس تجاه هيرموسو، معتبرًا إياه سلوكًا مؤسفًا.

وقال بيان برشلونة إن روبياليس بنفسه اعترف أن ما أقدم عليه كان خاطئًا، وشدد النادي الإسباني على التزامه بسياسته المتمثلة في دعم الرياضة النسائية والمساواة بين الرجل والمرأة، وإدانة أي سلوك يخالف القوانين واللوائح ومبادئ النادي.

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يذكر أن لويس روبياليس أعلن اليوم الجمعة رفضه لتقديم استقالته من منصبه، بعدما طالبته بعض الأصوات داخل الاتحاد الإسباني بالإقدام على هذه الخطوة، إلا إنه صرح قائلًا إن الأمر كان عفويًا ومتبادلًا.