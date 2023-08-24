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«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 11:43 صباحا
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
روبياليس يحتضن إيرموسو على منصة التتويج عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 20 أغسطس 2023 قبل أن يقوم بتقبيلها (الإنترنت)
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قال اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا، إن لاعبة المنتخب الإسباني جيني إيرموسو طالبت بإجراءات عقابية رادعة بحق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعدما طبع قبلة على شفتيها خلال الاحتفال بفوز الفريق بكأس العالم للسيدات الأحد الماضي.

قبلة روبياليس تثير الغضب
وفاجأ روبياليس اللاعبة والعالم بأسره عندما قام بتقبيل اللاعبة إيرموسو من شفتيها خلال مراسم توزيع الميداليات الذهبية على المنتخب الإسباني عقب تغلبه على إنجلترا 1-0 في النهائي، ما أثار غضبا واسعا داخل إسبانيا وخارجها وطالب الكثيرون بينهم وزراء باستقالته، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت إيرموسو في بيان مشترك نشره الاتحاد اللاعبات المحترفات ووكالتها: «يتولى اتحادي بالتعاون مع وكالتي (تي.إم.جيه) مهمة الدفاع عن مصالحي، وقد تولوا المسؤولية كمحاورين يمثلونني في هذه المسألة».

وأضافت: «نعمل على ألا يفلت مرتكبو مثل هذه الأفعال التي رأيناها من العقاب، وأن يتلقوا العقاب وأن تتخذ إجراءات رادعة لحماية لاعبات كرة القدم من أفعال نعتقد أنها غير مقبولة».

وسيجتمع أعضاء اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا الإثنين المقبل، مع النائب الثاني لرئيس الاتحاد يولاندا دياز للتأكد من فرض العقوبات الواجبة على تصرفات روبياليس.

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ودعت رابطة دوري السيدات في إسبانيا لإقالة روبياليس، وقالت إنها قدمت شكوى إلى رئيس المجلس الوطني للرياضة بشأن تصرفاته وسلوكياته الخطيرة للغاية.

وأضافت أن قيام روبياليس بالإمساك برأس لاعبة وتقبيلها من فهمها أمر لا يمكن التسامح معه، المبررات التي ساقها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاحقا غير كافية وغير مقنعة».

وكان روبياليس وصف في البداية الأسئلة المثارة عن الواقعة بأنها حمقاء، قبل أن يعتذر في مقطع فيديو الإثنين الماضي، لكنه لم يوقف سيل الانتقادات.

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