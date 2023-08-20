الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز الأميركي نواه لايلز ذهبية سباق 100م في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الأحد، مستغلاً إقصاء مواطنه حامل اللقب فريد كيرلي والبطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس من نصف النهائي.

وسجّل لايلز، الذي يحمل في جعبته لقبين عالميين في سباق 200 م، زمناً قدره 9.83 ثوانٍ لتحقيق الانتصار، أمام البوتسواني ليتسيل تيبوغو (9.88 ث) والبريطاني زارنيل هيوز. (9.88 ث)، بحسب «فرانس برس».

فشل حامل اللقب الأميركي فريد كيرلي في بلوغ نهائي سباق 100 متر للرجال على غرار البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الأحد.

كيرلي يحل ثالثا

وحل كيرلي ثالثًا في نصف النهائي مسجلًا زمنًا قدره 10.02 ثانية، ما يعني فشله في حجز أحد المقعدين الأولين المؤهلين إلى النهائي. كما أن زمن الأميركي لم يكن سريعًا بما يكفي ليتأهل من بين أسرع الأزمنة.

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كما فشل البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس في التأهل إلى نهائي سباق 100 متر للرجال في مونديال القوى، بالعاصمة المجرية بودابست الأحد.

ولم يتمكّن الإيطالي الذي كانت لياقته موضع شكوك من تسجيل زمن أسرع من 10.05 ثانية، لينتهي به الأمر في المركز الخامس من سباق نصف النهائي الذي أحرزه الأميركي الطامح نواه لايلز (9.87 ث).