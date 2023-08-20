مونديال القوى: الأميركي فريد كيرلي حامل اللقب يفشل في بلوغ نهائي 100متر

القاهرة - بوابة الوسط

فشل حامل اللقب الأميركي فريد كيرلي في بلوغ نهائي سباق 100 متر للرجال على غرار البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الأحد.

وحل كيرلي ثالثًا في نصف النهائي مسجلًا زمنًا قدره 10.02 ثانية، ما يعني فشله في حجز أحد المقعدين الأولين المؤهلين إلى النهائي. كما أن زمن الأميركي لم يكن سريعًا بما يكفي ليتأهل من بين أسرع الأزمنة، بحسب «فرانس برس».

وفشل البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس في التأهل إلى نهائي سباق 100 متر للرجال في مونديال القوى، بالعاصمة المجرية بودابست الأحد.

ولم يتمكّن الإيطالي الذي كانت لياقته موضع شكوك من تسجيل زمن أسرع من 10.05 ثانية، لينتهي به الأمر في المركز الخامس من سباق نصف النهائي الذي أحرزه الأميركي الطامح نواه لايلز (9.87 ث).