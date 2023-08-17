إنتر ميلان يضم المهاجم النمساوي أرناوتوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد نادي إنتر ميلان الإيطالي مع المهاجم النمساوي المخضرم ماركو أرناوتوفيتش على سبيل الإعارة قادمًا من نادي بولونيا، حسبما أعلن النادي الإيطالي اليوم الخميس.

التجربة الثانية مع إنتر ميلان

تعد هذه المرة الثانية التي ينضم فيها أرناوتوفيتش (34 عامًا) إلى إنتر ميلان؛ حيث سبق له اللعب للنادي موسم 2009-2010.

يتضمن عقد الإعارة خيار تثبيت العقد لفترة دائمة مقابل ثمانية ملايين يورو، قد تصل إلى عشرة ملايين يورو بحسب تقارير صحفية إيطالية.

ومنذ 2021، سجل أرناوتوفيتش 25 هدفًا في 58 مباراة لبولونيا بمختلف المسابقات.

وكتب إنتر ميلان وصيف بطل أوروبا في بيان: «قوي بدنيًّا، يتميز ببنية رائعة، وعمليًّا يسدد بالقدمين. ماركو مهاجم كامل أصبح أيقونة في المنتخب النمساوي».

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ولم يخض أرناوتوفيتش الذي سجل 34 هدفًا في 108 مباريات دولية، خلال تجربته الأولى مع إنتر ميلان سوى ثلاثة مباريات، لكنه قال: «عدت من أجل تحقيق الفوز. فريق مثل إنتر ميلان عليه إحراز الألقاب. أنا سعيد جدًّا لعودتي».

وسبق لأرناوتوفيتش أن لعب لفرق فيردر بريمن الألماني، وستوك سيتي ووستهام في إنجلترا، وشنغهاي سيبغ الصيني.

وحل إنتر ميلان بقيادة المدرب سيموني إنزاغي ثالثًا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الدوري الإيطالي ينطلق السبت.