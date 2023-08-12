مفاوضات إنتر ميلان مع ساماردزيتش مهددة بالفشل

القاهرة - بوابة الوسط

أصيبت محاولات نادي إنتر ميلان الرامية إلى التعاقد مع لاعب نادي أودينيزي، لازار ساماردزيتش، بانتكاسة كبيرة تهدد بإمكان انتقال اللاعب إلى «النيراتزوري» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إنتر ميلان اتفق مع أودينيزي

ذكرت جريدة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية أن مفاوضات إنتر ميلان مع أودينيزي، لضم ساماردزيتش، أصبحت معقدة بسبب مشكلات أثارها اللاعب نفسه.

وقالت الجريدة إن إدارة «النيراتزوري» توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في أودينيزي على إتمام الصفقة، إلا أن والد اللاعب أثار مشكلات قد تعرقل الصفقة.

وأوضافت أنه جرى عقد اجتماع بين مسؤولي إنتر ميلان ووالد ساماردزيتش، للاتفاق على التفاصيل والشروط الخاصة بعقده مع النادي. غير أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.

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وأكدت «كوريري ديلو سبورت» أن وكيل الدولي الصربي طلب زيادة غير متوقعة في المقابل المادي، إلى جانب تغييره الشروط التي كان قد جرى الاتفاق عليها. وبدلاً من أن ينتهي الاجتماع بإعلان اقتراب انتقال اللاعب إلى إنتر ميلان، غادره الطرفان دون اتفاق.