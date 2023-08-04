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المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 04:50 مساء
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
منتخب ألمانيا للسيدات خلال مشاركته بكأس العالم (فيسبوك)
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تعرض المنتخب الألماني لكرة القدم المشارك في مونديال السيدات، لموقف لم يخطر على بال الفريق أو الاتحاد الألماني للعبة، وتسبب في ارتباك شديد لخطط عودة البعثة الألمانية من أستراليا إلى بلادها.

لا طائرة جاهزة للاعبات
فبعد الإقصاء من مونديال السيدات، إثر تعادله مع المنتخب الكوري الجنوبي، وجد المنتخب الألماني نفسه في وضع محرج، بسبب عدم تخطيط الاتحاد الألماني لكرة القدم لعودة البعثة سريعًا من كأس العالم.

ولم يكن في حسبان مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المنتخب يمكن أن يودع مونديال السيدات بهذه السرعة؛ إذ كانت تلك هي المرة الأولى على الإطلاق التي يخرج فيها منتخب السيدات الألماني من الدور الأول، لذلك لم يضع الاتحاد الألماني أي خطط لرحلة عودة مبكرة إلى الديار الألمانية، برغم أن السيناريو كان ممكنًا.

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وإزاء هذا الموقف، اضطر المنتخب الألماني إلى قضاء ليلة أمس الخميس في فندق بمدينة بريزبان الأسترالية، على أن يعود منها اليوم الجمعة، إلى مقر إقامة الفريق الواقع على بعد مائة كيلو متر شمال مدينة سيدني.

وقد أشارت الصحف الألمانية إلى أن جميع الرحلات الجوية القادمة من أستراليا إلى ألمانيا محجوزة، ما يجعل عودة المنتخب الألماني بأكمله في رحلة واحدة تكاد تكون مستحيلة، وقال موقع «SPORT1»: إن اللاعبات سيعدن على شكل مجموعات غدًا السبت صباحًا ومساءً، على متن عدة رحلات، لتنتهي بذلك المشاركة المخيبة للآمال للمنتخب الألماني في مونديال السيدات بشكل محرج رياضيًّا وإداريًّا.

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