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التخلص من أوليفر كان يكلف بايرن ميونخ 5 ملايين يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 07:04 مساء
التخلص من أوليفر كان يكلف بايرن ميونخ 5 ملايين يورو
أوليفر كان (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكر تقرير إخباري ألماني اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني استكمل الانفصال عن رئيسه التنفيذي السابق أوليفر كان عبر فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

إقالة كان وحميديتش
ورحل كل من أوليفر كان وحسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، عن بايرن ميونخ فور نهاية الموسم الماضي؛ حيث أعلن بايرن ميونخ عن القرار عقب التتويج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي.

جاءت مغادرة أوليفر كان وحميديتش لبايرن ميونخ بعدما واجها انتقادات لأسباب عديدة منها الاستغناء عن خدمات المدير الفني جوليان ناغلسمان.

وأبدى أوليفر كان حالة من الاستياء إزاء قرار النادي بالاستغناء عنه، لكن هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ صرح لجريدة «شبورت بيلد» الأسبوعية في عددها الصادر اليوم، بأنه جرى تسوية كل الأمور.

بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش
أوليفر كان رئيسا جديدا لبايرن ميونخ بعد رحيل رومينيغه

وأشارت «شبورت بيلد» إلى أن رسوم فسخ العقد بين بايرن ميونخ وأوليفر كان تصل إلى خمسة ملايين يورو.

وكان أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني السابق، انضم إلى مجلس إدارة بايرن في بداية عام 2020، وتولى منصب الرئيس التنفيذي خلفا لكارل - هاينز رومينيغه في يوليو 2021 .

وحل مكان أوليفر كان في منصب الرئيس التنفيذي، يان - كريستيان دريسن عضو مجلس الإدارة السابق للشؤون المالية.

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