إقالة أوليفر كان وحميديتش من بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس نادي بايرن ميونيخ هيربرت هاينر اليوم السبت إقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسم صالح حميديتش من منصبيهما.

وقال هاينر لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة: «ربما علمتم بما قررناه مع الهيئة الرقابية»، مؤكداً إقالة حميدجيتش وكان، وهي معلومات نُشرت في وسائل الإعلام الألمانية بعد دقائق قليلة من حفل تتويج البايرن بالدوري الألماني لكرة القدم للمرة الحادية عشر تواليًا، والـ33 في تاريخ النادي العملاق.

ودفع الرجلان القويان لنادي بايرن كان وحميدجيتش ثمن معاناة النادي البافاري في نهاية الموسم، حيث خرج من الدور ربع نهائي لمسابقتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وأنقذ موسمه بتتويجه المثير بلقب الدوري في المرحلة الأخيرة.

- شاهد هدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا

البايرن بطلا بهدية من ماينز

واستغل البايرن تعثر منافسه بروسيا دورتموند بالتعادل أمام ماينز 2-2، ليفوز الفريق البافاري بالللقب عقب هزيمته كولن 2-1 في الجولة 34 والختامية من الدوري الألماني اليوم السبت.

كان: بايرن منعني من حضور مباراة المرحلة الأخيرة

وتولى كان رئاسة مجلس إدارة بايرن في الأول من يوليو 2021. ولم يسافر مع بعثة الفريق إلى كولونيا السبت رسميا بسبب إصابته بالأنفلونزا، فيما أوضح حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق وقائده على حسابه في تويتر أن النادي منعه من السفر إلى كولونيا لحضور مباراة المرحلة الأخيرة.

واستلم حميدجيتش منصبه في الأول من يوليو 2017 وانضم إلى مجلس إدارة بايرن في صيف 2020 مسؤولاً عن الجانب الرياضي. في ستة مواسم في منصبه، توج بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا نهاية صيف 2020 في لشبونة ضد باريس سان جرمان الفرنسي.

وراهن كان وحميدجيتش على إقالة المدرب يوليان ناغلسمان في نهاية مارس الماضي، وحل محله توماس توخل عند اقتراب الأسابيع الحاسمة من نهاية الموسم.