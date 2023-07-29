4 ملاكمين يمثلون ليبيا فى بطولة أفريقيا بالكاميرون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشارك ليبيا في بطولة أفريقيا للملاكمة التي تنطلق في الكاميرون، غداً الأحد، بأربعة ملاكمين.

الغرض من المشاركة في البطولة

وصرح رئيس وفد ليبيا فى بطولة أفريقيا للملاكمة عبدالكريم مانيطه، بأن الغرض من المشاركة في بطولة أفريقيا هو تكوين نواة لملاكمى المنتخب فى الأوزان الخفيفة، ثم المشاركة مستقبلا بفريق متكامل فى كافة الأوزان.

وقال مانيطه إن بداية مشاركة ليبيا في البطولة ستكون بوزني 57 كيلوغرام و67 كيلوغرام، حيث سيلتقي الملاكم أحمد الكوم مع الملاكم سعيد إبراهيم من جزر القمر، وفي وزن 67 كيلوغرام سيلعب الملاكم يزن الحويج مع المغربي موسي غلام.

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وأضاف عبدالكريم مانيطه بأن وزن 80 كيلوغرام سيشهد نزالا بين الملاكم أسامة بركوس والسنغالي كوناتي سيندا، وفى وزن 60 كيلوغرام سيلتقي الملاكم أحمد السائح مع تقو كاوى من جنوب أفريقيا.

غياب 44 عاما عن البطولات

يذكر أن آخر مشاركة لليبيا في بطولات أفريقيا للملاكمة، كانت فى العام 1979 بمدينة بنغازى، وجاءت ليبيا فى الترتيب الثانى برصيد سبع ميداليات متنوعة، منها ذهبيتان وفضيتان وثلاث برونزيات .

وقد حيّا رئيس وفد ليبيا فى بطولة أفريقيا للملاكمة عبدالكريم مانيطه، القائم بأعمال السفارة الليبية بالكاميرون الدكتور بلعيد الجبوع، على حفاوة استقباله للبعثة وتسهيل كافة إجراءات الدخول وأيضا تسهيل إجراءات التحاليل والكشف الطبى على الرياضيين.