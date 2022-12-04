الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على بطل آسيا في نزال تركيا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق الملاكم الليبي سعد فتحي الفلاح، بطل أفريقيا، الانتصار الاحترافي الرابع له، بعد فوزه بالنقاط على الملاكم الإيراني بطل آسيا غريبي أكبر، حيث انسحب منافسه خوفًا من القاضية في الجولة الأخيرة في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة كهرمان مرعش التركية، أمس السبت.

- انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر

وهذه هى رابع مباراة احترافية للملاكم الليبي سعد الفلاح في مشواره الاحترافي التي حقق فيها الفوز، حيث تضمنت قائمة انتصارات الفلاح الفوز بالضربة القاضية على خصمه بطل أوزباكستان كولييشتوف.

سبق وفاز البطل الليبي سعد الفلاح على الملاكم الإيراني محمد زالهي، والملاكم التركي علي مورات.

ويشرف على تدريب الفلاح، المدرب الدولي التركي ياسر أورتكغلو، والمدرب الليبي نادر التباوي.

الملاكم الليبي سعد الفلاح على منصة التتويج. (فيسبوك)

الملاكم الليبي سعد الفلاح. (فيسبوك)

الملاكم الليبي سعد الفلاح. (فيسبوك)

الملاكم الليبي سعد الفلاح على منصة التتويج. (فيسبوك)