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ذهبية ورقم قياسي لأستراليا في سباق التتابع 4 مرات 100 متر حرة مختلط بمونديال السباحة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 03:29 مساء
ذهبية ورقم قياسي لأستراليا في سباق التتابع 4 مرات 100 متر حرة مختلط بمونديال السباحة
الفريق الأسترالي في السباحة مختلط. (إنترنت)
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حطم الفريق الأسترالي رقمه القياسي العالمي في سباق التتابع أربع مرات 100 متر حرة مختلط، في طريقه إلى التتويج بالميدالية الذهبية، اليوم السبت.

يأتي هذا ضمن بطولة العالم للسباحة في مدينة فوكوكا اليابانية. وسجل الفريق زمن 3:18.83 دقائق ليتقدم على الولايات المتحدة (3:20.82 د) وبريطانيا الثالثة (3:21.68 د)، حسب «فرانس برس».

الأسترالية أوكالاغان تحطم الرقم القياسي في 200 متر حرة وتحرز ذهبية مونديال السباحة
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وحطمت السباحات الأستراليات الرقم القياسي العالمي في سباق التتابع أربع مرات × 200 متر حرة، في طريقهن إلى التتويج باللقب العالمي، في مونديال السباحة المقام في مدينة فوكوكا اليابانية.

سباحات أستراليا حطمن رقمهن القياسي
وسجلت السباحات الأستراليات اللواتي تُوجن بلقب سباق التتابع أربع مرات × 100 متر حرة في مونديال السباحة، زمناً بلغ 7:37:50 دقائق، بفارق أكثر من ثانية عن رقمهن القياسي السابق 7:39:50 دقائق الذي سجلنه قبل عام تقريباً في دورة ألعاب دول الكومنولث التي أقيمت في مدينة برمنغهام الإنجليزية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن تمكنت الأسترالية مولي أوكالاغان من تحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر حرة، أمس الأربعاء، في طريقها لإحراز الميدالية الذهبية في مونديال السباحة.

وحققت أوكالاغان (19 عامًا) زمن 1:52.85 دقيقة محطمة رقم الإيطالية فيديريكا بيليغريني (1:52.98 د) الذي سجلته قبل 14 عاماً في مونديال السباحة التي أقيمت عام 2009 في روما.

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