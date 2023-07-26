الأسترالية أوكالاغان تحطم الرقم القياسي في 200 متر حرة وتحرز ذهبية مونديال السباحة

القاهرة - بوابة الوسط

حطمت الأسترالية مولي أوكالاغان الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر حرة، الأربعاء، في طريقها لإحراز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وحققت أوكالاغان (19 عامًا) زمن 1:52.85 دقيقة محطمة رقم الإيطالية فيديريكا بيليغريني (1:52.98 د) الذي سجلته قبل 14 عامًا في بطولة العالم 2009 في روما، حسب «فرانس برس».

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حلّت الاسترالية الأخرى أريارن تيتموس ثانية (1:53.01 د) والكندية سامر ماكينتوش ثالثة (1:53.65 د).

سبق أن فازت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس بذهبية سباق 400 متر حرة محطمة في طريقها الرقم القياسي العالمي، خلال بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.