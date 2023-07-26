التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز السباح التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 800 متر حرة، الأربعاء، في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وسجل الحفناوي (20 عامًا) 7:37.00 دقيقة، متقدمًا على الأسترالي سام شورت (7:37.76 د) والأميركي بوبي فينك (7:38.67د)، حسب «فرانس برس».

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ودخل هايانغ كين تاريخ بلاده بعدما بات أول صيني يحرز لقب سباق 100 متر صدرًا في بطولة العالم للسباحة، وذلك بنيله الذهبية، في اليوم الثاني من منافسات السباحة لمونديال فوكوكا الياباني، الذي بدأ في 14 يوليو الجاري ويستمر حتى 30 منه.

ولم يكتفِ ابن الـ24 عامًا بمنح بلاده لقبها العالمي الأول في هذا السباق، بل إنه لم يسبق لها حتى أن أحرزته في الألعاب الأوليمبية. وفي أول وصول له لنهائي هذا السباق في بطولة العالم، سجل كين 57.69 ثانية، ليكون البريطاني آدم بيتي (56.88 ث) السباح الوحيد الذي يسجل توقيتًا أفضل منه في تاريخ هذا السباق الغائب عن المونديال لمشاكل نفسية.