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ذهبية ورقم قياسي للأستراليات في سباق التتابع بمونديال السباحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 04:31 مساء
ذهبية ورقم قياسي للأستراليات في سباق التتابع بمونديال السباحة
فريق سباحات أستراليا عقب الفوز بالذهبية (الإنترنت)
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حطمت السباحات الأستراليات، اليوم الخميس، الرقم القياسي العالمي في سباق التتابع أربع مرات × 200 متر حرة، في طريقهن إلى التتويج باللقب العالمي، في مونديال السباحة المقام في مدينة فوكوكا اليابانية.

سباحات أستراليا حطمن رقمهن القياسي
وسجلت السباحات الأستراليات اللواتي تُوجن بلقب سباق التتابع أربع مرات × 100 متر حرة في مونديال السباحة، زمناً بلغ 7:37:50 دقائق، بفارق أكثر من ثانية عن رقمهن القياسي السابق 7:39:50 دقائق الذي سجلنه قبل عام تقريباً في دورة ألعاب دول الكومنولث التي أقيمت في مدينة برمنغهام الإنجليزية، بحسب وكالة «فرانس برس».

الأسترالية أوكالاغان تحطم الرقم القياسي في 200 متر حرة وتحرز ذهبية مونديال السباحة
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وسبق أن تمكنت الأسترالية مولي أوكالاغان من تحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر حرة، أمس الأربعاء، في طريقها لإحراز الميدالية الذهبية في مونديال السباحة.

وحققت أوكالاغان (19 عامًا) زمن 1:52.85 دقيقة محطمة رقم الإيطالية فيديريكا بيليغريني (1:52.98 د) الذي سجلته قبل 14 عاماً في مونديال السباحة التي أقيمت عام 2009 في روما.

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