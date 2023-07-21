لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب فريق إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، تلقى عرضاً ضخماً من أحد أندية الدوري السعودي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

النادي السعوي ينتظر الضوء الأخضر

قالت جريدة «توتو ميركاتو» الإيطالية، اليوم الجمعة، إن نادياً سعودياً قدم عرضاً خيالياً للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بمنحه ستين مليون يورو سنوياً ي عقد يمتد إلى أربع سنوات، مما يعني حصول اللاعب الأرجنتيني على 240 مليون يورو خلال مدة العقد.

وأضافت الجريدة الإيطالية أن مارتينيز لم يمنح النادي السعودي الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع نادي إنتر ميلان حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي الإيطالي.

وأشارت إلى أن الكرة الآن في ملعب اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، إذ إنه في حال موافقته على العرض السعودي سيبدأ النادي فوراً مفاوضاته مع إدارة نادي إنتر ميلان، لاستكمال إجراءات الصفقة.

وتبدو موافقة إنتر ميلان على العرض السعوي المحتمل صعبة للغاية في ظل الدور المهم الذي يلعبه لاوتارو مارتينز في صفوف الفريق، باعتباره المهاجم الرئيس للفريق.

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سبق أن أوضح الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، بيبي ماروتا، أن مستقبل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سيكون في «النيرادزوري»، مشيرا إلى أنه القائد المستقبلي للفريق الإيطالي.

وارتبط لاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل، إذ يرغب الفريق الإنجليزي في تقوية صفوفه بمهاجم قوي، للمنافسة في البطولات المحلية والدولية الموسم المقبل. وقد وضع مدرب اليونايتد، إيريك تين هاغ، المهاجم الأرجنتيني هدفا رئيسيا لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.