برشلونة يتعاقد مع روميو لتعويض رحيل بوسكيتس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع لاعب وسط جيرونا أوريول روميو لمدة ثلاثة مواسم. وسينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو 2026، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 400 مليون يورو.

روميو من ناشئي برشلونة

بدأ روميو (31 عامًا)، خطواته الأولى في الملاعب بين ناشئي برشلونة، واحترف في إنجلترا ثم انتقل إلى جيرونا.

ووقع الاختيار على أوريول روميو لتعويض رحيل القائد سرخيو بوسكيتس عن الفريق، حيث يسعى النادي الكتالوني إلى تعويضه بلاعبين يجيدون اللعب في منتصف الملعب، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وتضمنت صفقة التعاقد مع أوريول روميو إعارة اللاعب الشاب بابلو توري إلى جيرونا، كما أعلن برشلونة ذلك رسميًا.

بدأ روميو بالفعل تدريباته مع برشلونة تحت إشراف المدرب تشافي هيرنانديز في مدينة جوان جامبر الرياضية، في آخر تدريب للفريق قبل السفر إلى الولايات المتحدة لبدء تجهيزات الموسم الجديد.