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شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 04:19 مساء
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يطير فرحا. (صورة مثبتة من الفيديو)
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واصل لاعب السلة الأميركي ستيفن كاري براعته، لكن هذه المرة في عالم لعبة الجولف، بعدما نجح مؤخرًا في بطولة القرن الأميركي للجولف بإصابته الحفرة السابعة بضربة واحدة.

بذلك يتربع ستيفن كاري في الصدارة البطولة، المقامة بمدينة ليك تاهو في ولاية نيفادا الأميركية، برصيد 50 نقطة، يليه ماردي فيش وجو بافلسكي برصيد 47 نقطة.

سبق وتُوج ستيفن كاري بجائزة أفضل لاعب في نهائيات المنطقة الغربية من دوري السلة الأميركي للمحترفين، لأول مرة في مشواره العام الماضي. وتُوج كاري بهذه الجائزة المعروفة أيضًا باسم «بيل راسل»، بعدما لعب دورا أساسيا في سلسلة نهائيات دوري السلة.

كما سبق وفاز كاري بجائزة «MVP» لأفضل لاعب في الموسم المنتظم مرتين عامي 2015 و2016، وهو ملك الرميات الثلاثية في دوري السلة الأميركي بعد أن حطم في الموسم قبل الماضي الرقم القياسي المسجل في التسديدة الثلاثية لـ راي ألين البالغ 2973 رمية ثلاثية.

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