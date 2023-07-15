  • Alwasat News
Atwasat

بيكيه: دوري الملوك سيمتد إلى البرازيل وفرنسا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 08:11 مساء
بيكيه: دوري الملوك سيمتد إلى البرازيل وفرنسا وإيطاليا
بيكيه (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف لاعب برشلونة الإسباني السابق، «رئيس شركة كوزموس» جيرارد بيكيه، أن مسابقة دوري الملوك ستمتد في 2024 عبر الأميركتين، بمسابقة في البرازيل وأخرى تستهدف السوق الأميركي اللاتيني ومقرها في المكسيك، مشيراً إلى أنه يستهدف سوقي فرنسا وإيطاليا خلال العام المقبل أيضاً.

التوسع في دوري الملوك
وقال بيكيه: «سيكون 2024 عام التوسع في دوري الملوك وهذا يتطلب عزماً كبيراً ووقتاً طويلاً، بعد استكشاف الأسواق المهتمة أو تلك التي تتمتع بأولوية بالنسبة لنا، قررنا المراهنة على الدول الناطقة بالإسبانية في الأميركتين والبرازيل وفرنسا وإيطاليا، لأن ثمة عاملان مشتركان بينهما جميعاً هما حب كرة القدم ومجتمع كبير من محبي البث المباشر للأحداث الرياضية الكبرى».

وبخصوص مقر مشروع دوري الملوك في الأميركتين قال بيكيه: «يمكننا تأكيد أننا سنذهب إلى المكسيك، سيكون هناك مقرنا وملعبنا، مثل ذلك الذي لدينا في برشلونة، وسيسمى الدوري (دوري الملوك)».

وأضاف بيكيه إن مشروع دوري الملوك سيضم دولاً من أميركا الوسطى والشمالية، ومن بعدها سيأتي نادٍ من كولومبيا وآخر من تشيلي والأرجنتين، لدينا خمس أو ست دول مؤكدة، لكن لا يمكنني ذكرها بعد.

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
شاكيرا تشبه حبيبة بيكيه الجديدة بسيارة «توينغو»

وعن السبب وراء تخصيص مسابقة للبرازيل بمفردها وعدم إدراجها مع مسابقة الأميركتين قال: «نريد التفريق بينهما لأنهما مسابقتان مختلفتان، مبدئياً، أردنا أن يكون الأمر هكذا بسبب اللغة، أيضاً نعتقد أن سوق البرازيل ملائم، كي تصبح لها مسابقة خاصة بها بمفردها».

وبخصوص خطط توسع مسابقة دوري الملوك أوروبياً أكد النجم الإسباني: «نستهدف فرنسا وإيطاليا في 2024، لا أعرف ما إذا كان الأمر سيحدث في بداية العام أم خلال النصف الثاني، لكننا في مراحل مفاوضات متقدمة، وأقول إنه ربما تحدث مفاجأة في الساعات الأخيرة، وفي المقابل أجلنا التوسع في إنجلترا وألمانيا إلى عام 2025».

وأشار بيكيه إلى أن فكرة التوسع في دوري الملوك قد تفضي في النهاية إلى مسابقة عالمية: «سنرى كيف سنعد جدول المسابقات وكيف سيمكننا أن نجمع أفضل الأندية أو الفرق من كل دوري، كي تتنافس أفضل فرق العالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط

الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات ...
شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في الجزائر

شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في ...
الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة

«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة ...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي ...
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
التاريخ يفتح صفحاته لـ«وزيرة السعادة التونسية» منتظرا كلمة «ويمبلدون»
التاريخ يفتح صفحاته لـ«وزيرة السعادة التونسية» منتظرا كلمة ...
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ويمبلدون ...
حادث تصادم جماعي يوقف طواف فرنسا للدراجات
حادث تصادم جماعي يوقف طواف فرنسا للدراجات
باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ على التعاقد مع هاري كين
باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ على التعاقد مع هاري كين
رايس ينتقل لآرسنال مقابل 105 ملايين إسترليني ويصبح أغلى لاعب إنجليزي
رايس ينتقل لآرسنال مقابل 105 ملايين إسترليني ويصبح أغلى لاعب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا...
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي ......
المزيد
ديوكوفيتش وألكاراز يتصارعان غدا على لقب ويمبلدون وصدارة تصنيف التنس
ديوكوفيتش وألكاراز يتصارعان غدا على لقب ويمبلدون وصدارة ......
بيكيه: دوري الملوك سيمتد إلى البرازيل وفرنسا وإيطاليا
بيكيه: دوري الملوك سيمتد إلى البرازيل وفرنسا وإيطاليا...
ليفربول يفتح الطريق أمام انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي
ليفربول يفتح الطريق أمام انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي...
رايس ينتقل لآرسنال مقابل 105 ملايين إسترليني ويصبح أغلى لاعب إنجليزي
رايس ينتقل لآرسنال مقابل 105 ملايين إسترليني ويصبح أغلى لاعب......
باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ على التعاقد مع هاري كين
باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ على التعاقد مع هاري كين...
المزيد