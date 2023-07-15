بيكيه: دوري الملوك سيمتد إلى البرازيل وفرنسا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف لاعب برشلونة الإسباني السابق، «رئيس شركة كوزموس» جيرارد بيكيه، أن مسابقة دوري الملوك ستمتد في 2024 عبر الأميركتين، بمسابقة في البرازيل وأخرى تستهدف السوق الأميركي اللاتيني ومقرها في المكسيك، مشيراً إلى أنه يستهدف سوقي فرنسا وإيطاليا خلال العام المقبل أيضاً.

التوسع في دوري الملوك

وقال بيكيه: «سيكون 2024 عام التوسع في دوري الملوك وهذا يتطلب عزماً كبيراً ووقتاً طويلاً، بعد استكشاف الأسواق المهتمة أو تلك التي تتمتع بأولوية بالنسبة لنا، قررنا المراهنة على الدول الناطقة بالإسبانية في الأميركتين والبرازيل وفرنسا وإيطاليا، لأن ثمة عاملان مشتركان بينهما جميعاً هما حب كرة القدم ومجتمع كبير من محبي البث المباشر للأحداث الرياضية الكبرى».

وبخصوص مقر مشروع دوري الملوك في الأميركتين قال بيكيه: «يمكننا تأكيد أننا سنذهب إلى المكسيك، سيكون هناك مقرنا وملعبنا، مثل ذلك الذي لدينا في برشلونة، وسيسمى الدوري (دوري الملوك)».

وأضاف بيكيه إن مشروع دوري الملوك سيضم دولاً من أميركا الوسطى والشمالية، ومن بعدها سيأتي نادٍ من كولومبيا وآخر من تشيلي والأرجنتين، لدينا خمس أو ست دول مؤكدة، لكن لا يمكنني ذكرها بعد.

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وعن السبب وراء تخصيص مسابقة للبرازيل بمفردها وعدم إدراجها مع مسابقة الأميركتين قال: «نريد التفريق بينهما لأنهما مسابقتان مختلفتان، مبدئياً، أردنا أن يكون الأمر هكذا بسبب اللغة، أيضاً نعتقد أن سوق البرازيل ملائم، كي تصبح لها مسابقة خاصة بها بمفردها».

وبخصوص خطط توسع مسابقة دوري الملوك أوروبياً أكد النجم الإسباني: «نستهدف فرنسا وإيطاليا في 2024، لا أعرف ما إذا كان الأمر سيحدث في بداية العام أم خلال النصف الثاني، لكننا في مراحل مفاوضات متقدمة، وأقول إنه ربما تحدث مفاجأة في الساعات الأخيرة، وفي المقابل أجلنا التوسع في إنجلترا وألمانيا إلى عام 2025».

وأشار بيكيه إلى أن فكرة التوسع في دوري الملوك قد تفضي في النهاية إلى مسابقة عالمية: «سنرى كيف سنعد جدول المسابقات وكيف سيمكننا أن نجمع أفضل الأندية أو الفرق من كل دوري، كي تتنافس أفضل فرق العالم».