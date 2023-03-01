شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت النجمة الكولومبية شاكيرا في مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية حصدت إقبالا واسعا تهاجم فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، أن أغنياتها هي «العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي».

وقالت شاكيرا في مقابلة مدتها نصف الساعة على التلفزيون المكسيكي إن تسجيل أغنية «بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53» (BZRP Music Session # 53) في يناير كان بمثابة «متنفس» لها، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى (...) لقد كان (التسجيل) متنفسا ممتازا وضروريا لشفائي وعملية تعافيَّ». وتابعت شاكيرا، قائلة «أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية، ولولا تمكُني من التعبير عن نفسي والتفكير في الألم».

وروت أن نجلها ميلان البالغ عشر سنوات هو من اقترح عليها التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب لتسجيل أغنية. وأضافت «قال لي: عليكِ أن تفعلي شيئا مع بيزاراب، إنه الإله الأرجنتيني».

وأعلن بيكيه (36 عاما) وشاكيرا في يونيو الفائت انفصالهما بعدما عاشا معا نحو 11 عاما رُزقا خلالها ولدين هما ميلان وساشا.

- شاكيرا تشبه حبيبة بيكيه الجديدة بسيارة «توينغو»

وهاجمت شاكيرا بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 سنة) في الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية، ومن كلماتها: «ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتنِ بعقلك أيضا. استبدلتَ (فيراري) بسيارة (توينغو) وساعة (روليكس) بـ(كاسيو). لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي».

و«بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53» هي الأغنية الثالثة التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه، بعد «تيه فيليسيتو» و«مونوتونيا».