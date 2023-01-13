شاكيرا تشبه حبيبة بيكيه الجديدة بسيارة «توينغو»

القاهرة - بوابة الوسط

في أغنيتها الجديدة، تهاجم شاكيرا شريك حياتها السابق جيرار بيكيه، وهو الأمر الذي لاقى صدى واسعا بين مستخدمي الإنترنت، الذين استمعوا إلى العمل نحو 34 مليون مرة في أقل من 24 ساعة.

وهاجمت كلمات أغنية «بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53» (BZRP Music Session # 53) التي جرى تأليفها بالتعاون مع المنتج الأرجنتيني الشهير بيزاراب، بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 سنة)، وفق «فرانس برس».

- اتفاق بين شاكيرا وبيكيه على حضانة طفليهما

وتقول كلمات الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية «ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتن بعقلك أيضا. استبدلت فيراري بسيارة توينغو وساعة روليكس بكاسيو. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي».

وأطلقت، الإثنين، حملة دعائية عن الأغنية شملت تحليق طائرة مع لافتة كتب عليها جملة من العمل (ذئب مثلي ليس لرجل مثلك) فوق منتجع «مار ديل بلاتا» الساحلي في الأرجنتين.

وانتشرت عبر مواقع التواصل تعليقات وآراء تتمحور على أغنية شاكيرا، التي يتابع حساباتها عشرات الملايين من مستخدمي الإنترنت.

موضوع الانفصال

و«بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53» هي الأغنية الثالثة التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه، بعد «تيه فيليسيتو» و«مونوتونيا».

بدأت قصة الحب بين النجمة الكولومبية شاكيرا (45 عاما) ولاعب كرة القدم الإسباني بيكيه (35 عاما) سنة 2011، وأثمرت ولادة طفلين هما ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات). وبعد علاقة استمرت أكثر من عشر سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو. وفي نوفمبر، أعلنا توصلهما إلى اتفاق على حضانة طفليهما.

ولا تزال المغنية التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيه ولم تتشارك معه أي أصول، تواجه قضية تهرب ضريبي في إسبانيا لم يحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.