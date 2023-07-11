غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط

خضع حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مانويل نوير لفحوصات طبية في مقر النادي، اليوم الإثنين، لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل بسبب إصابة بكسر في الساق.

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وينتظر أن تكشف نتائج الفحوص عن حالة نوير قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، وقد أجرى أطباء النادي الفحوص أيضاً للاعبين آخرين من بينهم ماتيس دي ليخت وسيرج غنابري وإريك مكسيم تشوبو موتينغ، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

كان نوير قائد المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ تعرض لكسر في الساق في ديسمبر الماضي، ولم يعد إلى الملاعب منذ ذلك الوقت.

وكان متوقعاً في البداية أن يستعيد نوير لياقته خلال مرحلة الاستعداد للموسم المقبل، لكن شبكة «سكاي» التلفزيونية ذكرت أن عودة نوير ستتأجل.