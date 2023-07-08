الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إلغاء الدور التمهيدي الثاني الذي كان يقام في بطولة كأس الكونفيدرالية خلال الأعوام السابقة.

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الدور التمهيدي الثاني (الملحق) في بطولة كأس الكونفيدرالية كان يجمع بين الـ16 ناديًا المتأهلة من دور التمهيدي الأول (32) والـ16 ناديا الخاسرة في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، فقد وافقت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها في المغرب، على إلغاء الجولة التمهيدية الثانية الإضافية من بطولة كأس الكونفيدرالية.

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يعني هذا أن الأندية الـ16 الفائزة في الدور التمهيدي الثاني ستتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية بدءا من موسم 2023-2024.

ومن ثم، فإن الفرق الخاسرة في مباريات الدور التمهيدي بدوري الأبطال لن تلعب في الكونفيدرالية، كما كان يحدث سابقا، بل ستودع البطولة.