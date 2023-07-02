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مدفيديف: ديوكوفيتش أفضل لاعب تنس على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 05:52 مساء
مدفيديف: ديوكوفيتش أفضل لاعب تنس على الإطلاق
ديوكوفيتش يحمل كأس بطولة فرنسا للتنس 2023 (أرشيفية: الإنترنت)
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تنطلق بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، غدًا الإثنين، وتستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري، لتشهد منافسة حامية بين أفضل لاعبي ولاعبات التنس في العالم، يأتي على رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب البطولة.

وقبل يوم واحد على بدء بطولة ويمبلدون وصف لاعب التنس الروسي دانيال مدفيديف، ديوكوفيتش بأنه أفضل لاعب تنس على الإطلاق، رافضًا إطلاق الوصف ذاته على النجمين، الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

رقم قياسي للصربي ديوكوفيتش
وانفرد ديوكوفيتش بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربعة الكبرى في التنس بعد تتويجه بطلًا لرولان جاروس الشهر الماضي، رافعًا رصيده إلى 23 لقبًا بعد أن كان متساوياً مع نادال بـ22 لقبًا لكل منهما، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويقف ديوكوفيتش على أهبة الاستعداد لإطلاق حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، وتحقيق لقبه الثامن على العشب البريطاني ليعادل رقم فيدرر، وإذا نجح في ذلك سيعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في الفئتين والمسجل باسم الاسترالية مارجريت كورت مع 24 لقبا.

وقال مدفيديف على هامش بطولة ويمبلدون: «أعتقد أن نوفاك ديوكوفيتش خاض سبعين بطولة كبيرة وبلغ النهائي 35 مرة، وهذا أمر مذهل بالنسبة لأي لاعب».

ديوكوفيتش يبدأ رحلته في بطولة ويمبلدون للتنس بمواجهة كاتشين

ديوكوفيتش يتدرب في مونتنيغرو استعداداً لويمبلدون

وأضاف: «بصراحة، حتى في حال مروره بأيام صعبة فهو يتغلب على منافسيه، ولا أدري كيف يقوم بذلك. لذلك وبالنسبة إليَّ فهو أفضل لاعب في تاريخ رياضة التنس».

وفي حال تمكن ديوكوفيتش من الفوز ببطولة ويمبلدون، فإنه سيحتاج فقط الى الفوز في بطولة فلاشينج ميدوز الأميركية في سبتمبر المقبل ليصبح أول لاعب يفوز بالألقاب الأربعة الكبيرة في عام واحد.

وسنحت لديوكوفيتش هذه الفرصة العام 2021 لكنه خسر النهائي في نيويورك أمام الروسي مدفيديف.

موراي يشيد بديوكوفيتش
من جانبه، وصف البريطاني المخضرم اندي موراي حصد ديوكوفيتش لـ23 لقبًا كبيرًا بأنه مدهش.

وكان موراي آخر لاعب يهزم ديوكوفيتش على الملعب الرئيسي في ويمبلدون في طريقه لإحراز باكورة ألقابه على العشب البريطاني العام 2013.

وقال موراي المصنف أول عالميًا سابقًا: «ما حققه ديوكوفيتش في المراحل الأخيرة من مسيرته مدهش فعلًا. كما أنه لا يبدي أي تراجع في مستواه. ما فعله في رولان جاروس مدهش. قدم عرضًا رائعًا أمام كارلوس الكاراس في نصف النهائي. لقد أظهر قوة شخصيته نظرًا لأهمية تلك المباراة».

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