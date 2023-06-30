ديوكوفيتش يبدأ رحلته في بطولة ويمبلدون للتنس بمواجهة كاتشين

القاهرة - بوابة الوسط

أجريت، اليوم الجمعة، قرعة بطولة ويمبلدون الإنجليزية، إحدى البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس، وأسفرت عن مواجهة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأرجنتيني بيدرو كاتشين في الدور الأول من البطولة.

وإذا تخطي ديوكوفيتش منافسه الأرجنتيني فقد يجد في طريقه الأسترالي نيك كيريوس، الذي التقاه في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس، في إعادة لنهائي العام الماضي، وفق ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

طريق صعب

أسفرت قرعة بطولة ويمبلدون أيضا عن احتمال وقوع مواجهة بين ديوكوفيتش والروسي أندري روبليف أو الكندي فيليكس-أوجيه ألياسيم في حال عدم بلوغ كيريوس دور الثمانية، مع إمكانية اصطدامه في نصف النهائي بالإيطالي يانيك سينر أو النرويجي كاسبر رود الذي أسقطه ديوكوفيتش في نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس خلال يونيو الجاري.

وستنطلق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، الاثنين المقبل، ويطمح ديوكوفيتش في تحقيق لقبه الخامس على التوالي والثامن في البطولة الإنجليزية؛ لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر، بعدما رفع في رولان غاروس هذا الشهر لقبه الكبير الثالث والعشرين القياسي، وفض به الشراكة مع غريمه الإسباني رافايل نادال.

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أما المصنف الأول عالميًا الإسباني كارلوس ألكاراس فلم يسبق أن تجاوز الدور الرابع في مشاركتيه السابقتين في بطولة ويمبلدون للتنس، لكنه بدأ يتأقلم على العشب بعدما حقق في دورة كوينز الأسبوع الماضي لقبه الأول على الملاعب العشبية.

وسيبدأ ألكاراس مشواره في ويمبلدون ضد الفرنسي جيريمي شاردي، لكن طريقه في البطولة بعد ذلك يبدو صعبًا، خاصة في الأدوار المتقدمة، حيث من المتحمل أن يواجه الأسترالي أليكس دي مينور، وصيف دورة كوينز، في الدور الرابع، والدنماركي هولغر رونه، السادس عالميًا، في دور الثمانية.

أما المصنف الخامس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فسيستهل مشواره ضد النمساوي دومينيك تيم، الفائز السابق ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، في الدور الأول.

صراع السيدات في ومبلدون

أما لدى السيدات فتبدأ البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الاأولى عالميًا، التي اضطرت للانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة باد هومبورغ الألمانية بسبب وعكة صحية، مشوارها في بطولة ويمبلدون ضد الصينية جو لين.

وتبقى أفضل نتيجة لها في ويمبلدون الوصول إلى الدور الرابع العام 2021، لكنها حققت ثلاثة ألقاب في رولان غاروس، ولقبا واحدا في فلاشينغ ميدوز.

وقد أوقعتها القرعة في القسم الأفضل نسبيًا، إذ من المحتمل ان تواجه الأميركية كوكو غوف في دور الثمانية، ومواطنة الأخيرة جيسيكا بيغولا أو الفرنسية كارولين غارسيا في نصف النهائي.

أما القسم الثاني من الجدول فجاء أصعب، إذ يضم حاملة اللقب الكازاخية إيلينا ريباكينا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، والتونسية أنس جابر، وصيفة العام الماضي في لندن، التي تستهل مشوارها ضد البولندية ماغدالينا فريخ.

من جهتها، ستواجه المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز، حاملة اللقب خمس مرات، في الدور الأول الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، وكلتاهما تشارك ببطاقة دعوة.