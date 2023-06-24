ديوكوفيتش يتدرب في مونتنيغرو استعداداً لويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم السبت، تدريباته في أحد المجمعات الرياضية في مونتنيغرو، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس.

وتدرب ديوكوفيش المصنف أول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، على أرض خرسانية، كخطوة أولية للانتقال من اللعب على الأراضي الترابية إلى العشبية، على أن يسافر الأسبوع المقبل إلى العاصمة الإنجليزية لندن، حيث سيبدأ استعداداته للمشاركة في بطولة ويمبلدون، بحسب تقرير وكالة «إفي».

مباراة استعراضية لديوكوفيش

ومن المقرر أن يخوض ديوكوفيش مباراة استعراضية يوم الأربعاء المقبل، أمام الأمريكي فرانسيس تيافوي في مدينة هرلينغهام، وذلك قبل معرفة منافسيه في بطولة ويمبلدون من خلال القرعة التي ستُجرى يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنه من الوارد أن يشهد الأسبوع الحالي خسارة ديوكوفيتش المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لصالح الإسباني كارلوس ألكاراز، وذلك إذا تمكن الأخير من الفوز ببطولة كوينز للتنس.

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وقد أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش زعامته لملاعب التنس، بالفوز بلقب في بطولة فرنسا المفتوحة التي أقيمت على ملاعب رولان جاروس.

وحقق ديوكوفيتش، (36 عاما)، بذلك رقما قياسيا في عدد مرات إحراز البطولات الأربع الكبرى عند 23 مرة، متقدماً على الإسباني رفائيل نادال الذي فاز بألقاب هذه البطولات 22 بطولة.

وبفوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أصبح ديوكوفيتش أول لاعب يفوز بسائر البطولات الكبرى الأربع ثلاث مرات.