النصر السعودي يخطط لضم ياسين بونو

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن حارس مرمى إشبيلية الإسباني، المغربي ياسين بونو، مطلوب في نادي النصر السعودي.

بونو بديلا لأوسبينا في النصر

وأشارت جريدة «آس» إلى أن نادي النصر، الذي يضم بين صفوفه الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسعى للتعاقد مع حارس منتخب المغرب بديلا للكولومبي ديفيد أوسبينا الذي تعرض لإصابة خطيرة في الموسم الماضي، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

وأوضحت الجريدة ذاتها أن النادي الإسباني، بطل الدوري الأوروبي، لا يعارض فكرة رحيل بونو (32 عاماً) لكنه يصر على أن يتجاوز عرض النصر لضم بونو عشرين مليون يورو ليتناسب مع قيمة اللاعب الفنية.

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وأضافت جريدة «آس» نقلاً عن مسؤول بنادي إشبيلية أن نادياً عربياً آخر، لم يسمه، وعدداً من الأندية الأوروبية تقدمت بعروض للتعاقد مع ياسين بونو، لكنها لم ترقَ لتطلعات النادي الأندلسي.

يأتي سعي نادي النصر السعودي للتعاقد مع لاعبين بارزين بهدف دعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري السعودي، بعدما عجز النادي عن تحقيق أي لقب في الموسم الماضي على الرغم من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة قياسية خلال النصف الثاني من الموسم، واكتفى باحتلال المركز الثاني في الترتيب النهائي للدوري السعودي خلف الاتحاد بطل المسابقة.

وتألق بونو خلال الموسم الماضي، حيث كان جزءاً من تشكيلة المغرب التي سطرت التاريخ بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر في إنجاز لغير مسبوق لمنتخب عربي أو أفريقي.كما ساهم ياسين بونو في فوز إشبيلية بلقب مسابقة الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على روما في النهائي بركلات الترجيح، ليعزز رقمه القياسي كأنجح فرق المسابقة.