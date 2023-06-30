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الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 05:14 مساء
الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
حكيم زياش (ارشيفية: الإنترنت)
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فشلت مساعي نادي النصر السعودي التي بذلها خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد مع لاعب تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش.

ووفقاً لتقارير إعلامية فإن نادي النصر السعودي تراجع تماماً عن فكرة التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مشكلة متكررة لحكيم زياش
وقال الصحفي بموقع «فوت ميركاتو» المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، سانتي أونا، إن حكيم زياش لا يزال يعاني من مشكلة في الركبة، وأن هذه المشكلة هي السبب في فشل تعاقده مع نادي النصر السعودي.

وكتب سانتي أونا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مثلما كان الحال عليه في يناير الماضي، عندما فشل حكيم زياش في اختبارات باريس سان جيرمان الطبية، تكررت نفس الأزمة مع نادي النصر».

وأضاف، إن مسؤولي نادي النصر السعودي اكتشفوا وجود مشكلة في ركبة حكيم زياش، مما دفع النادي إلى التراجع عن فكرة التعاقد معه.

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يأتي اكتشاف هذه المشكلة الطبية في ركبة حكيم زياش وفشل الصفقة، على الرغم من أن تقارير إعلامية عديدة أكدت أن الاتفاق بين النجم المغربي ونادي النصر السعودي أصبح وشيكاً، بعد توصل النادي واللاعب إلى صيغة اتفاق يرضي الأطراف المعنية كافة بالصفقة، ومن بينها تشيلسي الإنجليزي الذي يسعى إلى إحداث ثورة في صفوف الفريق عبر التخلي عن عدد من لاعبيه والتعاقد مع آخرين على أمل المنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

يذكر أن نادي النصر السعودي كان أول ناد يتعاقد مع نجوم من المستوى العالمي، حين ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، مطلع العام 2023.

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