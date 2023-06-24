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الكشف عن موعد إيقاد الشعلة الأولمبية لدورة باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 05:41 مساء
الكشف عن موعد إيقاد الشعلة الأولمبية لدورة باريس 2024
شعار الدورة الأولمبية على أحد المباني بالقرب من برج إيفل (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل، عن موعد إيقاد الشعلة الأولمبية الخاصة بالدورة.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، إنه سيجري إيقاد الشعلة الأولمبية يوم 16 أبريل المقبل، إيذاناً بالعد التنازلي لانطلاق الألعاب الأولمبية التي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

مارسيليا المحطة الأولى للشعلة الأولمبية
وأضافت أن الشعلة ستصل إلى مدينة مرسيليا الساحلية في أول محطاتها الفرنسية في الثامن من مايو المقبل، وأشارت اللجنة إلى أن الألعاب الأولمبية في باريس تضم 11 حدثا في العاصمة الفرنسية.

ووفقاً لما أعلنته اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية فسيجري إيقاد الشعلة الأولمبية في قرية أولمبيا القديمة باليونان، مسقط رأس الألعاب، وستبقى في البلاد حتى مغادرتها إلى فرنسا من أثينا في 27 أبريل.

جولة الشعلة الأولمبية في فرنسا
وعقب وصولها إلى مدينة مرسيليا في الثامن من مايو المقبل، ستواصل رحلتها إلى مختلف المدن الفرنسية، حيث ستصل العاصمة الفرنسية، لا سيما عبر مونبلييه وكورسيكا وبوردو ومون سان ميشيل، حتى السابع من يونيو، عندما تغادر مدينة بريست الساحلية على متن قارب للاستمرار في التتابع في الأراضي الفرنسية.

وستعود إلى بر فرنسا على متن قارب يوم 18 يونيو. وبعد ذلك ستسافر عبر ستراسبورج ورانس وليل من بين مدن أخرى، قبل العودة إلى باريس يومي 14 و15 يوليو.

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وفي احتفال تقليدي في موقع الألعاب القديمة في اليونان، ستقوم ممثلة تلعب دور كاهنة بارزة بإشعال الشعلة لكل دورة أولمبية، صيفاً أو شتاءً، باستخدام مرآة قبل تمريرها إلى حامل الشعلة الأول على حافة الملعب الأولمبي القديم في أولمبيا.

وبعد مسيرة قصيرة في اليونان، سيجري تسليم الشعلة إلى مسئولي المدينة المضيفة للدورة الأولمبية.

وقال منظمو أولمبياد باريس إنهم سيستخدمون سفينة ذات ثلاثة صواري لنقلها إلى مدينة مرسيليا الساحلية، حيث ستقام منافسات الشراع في الأولمبياد.

وعادة ما يجري نقل الشعلة الموضوعة في مصباح أمان، بالطائرة إلى المدينة المضيفة للألعاب الأولمبية.

ويخطط مسؤولو اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية في باريس 2024، لوضع الشعلة الأولمبية على برج إيفل أشهر معالم العاصمة الفرنسية على الإطلاق.

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