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الشرطة الفرنسية تدهم وتفتش مقر اللجنة المنظمة لأوليمبياد باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 01:09 مساء
الشرطة الفرنسية تدهم وتفتش مقر اللجنة المنظمة لأوليمبياد باريس 2024
مقر اللجنة المنظمة لأوليمبياد باريس 2024. (إنترنت)
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دهمت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، المقر الرئيسي للجنة المنظمة لأوليمبياد باريس 2024، حيث تستضيف مدينة باريس دورة الألعاب الأوليمبية خلال الفترة من 24 يوليو حتى 11 أغسطس من العام المقبل.

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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة اقتحمت مقر اللجنة، وقامت بعمليات تفتيش، بينما أكدت اللجنة المنظمة لأوليمبياد باريس 2024: «البحث والتفيتش ما زالا جاريا في مقر اللجنة. هناك تعاون بشكل كامل مع المحققين، لتسهيل تحقيقاتهم»، حسب «رويترز».

ولم تذكر اللجنة المنظمة أي تفاصيل أخرى حول هذا الأمر وسبب التفتيش. وقال متحدث باسم اللجنة: «ليس لدينا أي شيء آخر نقوله في الوقت الحالي».

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه هي أول مداهمة من نوعها لمقر اللجنة المنظمة.

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