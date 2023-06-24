الهلال السعودي يضم السنغالي كوليبالي مقابل 60 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

عزز نادي الهلال السعودي صفوفه بالمدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، قادما من تشيلسي الإنجليزي، بحسب ما ذكر مصدر قريب من النادي لوكالة «فرانس برس»، وذلك بعد ساعات من توقيعه مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيش.

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وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن كوليبالي وصل الرياض، وأجرى الفحوصات الطبية، ووقع مع الهلال وسيجري تقديمه في حفل لاحق في مقر النادي. وكان الهلال أعلن الجمعة تعاقده مع نيفيش، قائد ولفرهامبتون الإنجليزي، لثلاث أعوام مقابل صفقة مقدرة بستين مليون دولار.

ووصل كوليبالي (32 عامًا) إلى تشيلسي في صيف العام 2022 من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة أربع أعوام، لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الثاني عشر في الدوري الممتاز.