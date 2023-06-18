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توقف مباراة في لبنان بعد الاعتداء على حكم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 09:04 مساء
توقف مباراة في لبنان بعد الاعتداء على حكم
لقطة مثبتة لواقعة الاعتداء على الحكم في لبنان (الإنترنت)
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شهد دوري الدرجة الرابعة اللبناني واقعة مؤسفة تمثلت في الاعتداء على حكم إحدى المباريات بطريقة وحشية لا تمت للرياضة بصلة.

وقالت تقارير صحفية إعلامية لبنانية إن عددًا من لاعبي فريق حاروف الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة، اعتدوا على الحكم محمد حداد.

مباراة حاسمة
واستقدم الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الحكم محمد حداد من شمال لبنان برفقة طاقمه المعاون، من أجل قيادة مباراة حساسة وحاسمة للتأهل إلى دوري الدرجة الثالثة بين فريقي حاروف والأولمبي دميت.

وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي ودون مشاكل إلى أن جاءت الدقيقة 82 التي قام عندها الحكم محمد حداد باحتساب ركلة جزاء لفريق الأولمبي دميت.

وقد أشعل هذا القرار غضب لاعبي فريق حاروف الذين اعترضوا بشدة عليه مطالبين بإلغاء القرار، وعندما أصر الحكم على موقفه وأشار بصحة احتساب ركلة الجزاء، خرج عدد من لاعبي حاروف عن شعورهم واندفعوا نجو الحكم الحداد لينهالوا عليه بالضرب المبرح، قبل تدخل بعض زملائهم ومراقب المباراة ومراقب الحكام لإيقاف الاعتداء وإنقاذ الحكم من بين أيديهم.

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وعقب إنقاذه، رفض الحكم محمد حداد استكمال المباراة واعتبرها متوقفة، حيث سيذكر في تقريره كل الأحداث التي شهدها اللقاء وبصفة خاصة عملية الاعتداء عليه، ليقوم الاتحاد اللبناني ولجانه باتخاذ العقوبات المناسبة على نادي حاروف ولاعبيه.

وشهدت مقاطع الفيديو المصورة للواقعة انتشارًا واسعًا، وحصدت العديد من التعليقات المستهجنة لمثل هذه التصرفات غير المقبولة.

من جانبها، أكدت لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن قرار الحكم بمنح ركلة جزاء صحيح بجانبانه سلطة تقديرية للحكم، وأنه لا مبرر لضرب الحكم سواء أكان على صواب أم على خطأ.

وشددت لجنة الحكام على أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم سيحمي الحكام ولن يقبل بمثل هذه التصرفات، وأن هناك عقوبات مغلطة ستوقع على مرتكبي الاعتداء على الحكم محمد حداد.

لقطة مثبتة لواقعة الاعتداء على الحكم في لبنان (الإنترنت)
لقطة مثبتة لواقعة الاعتداء على الحكم في لبنان (الإنترنت)
لقطة مثبتة لواقعة الاعتداء على الحكم في لبنان (الإنترنت)
لقطة مثبتة لواقعة الاعتداء على الحكم في لبنان (الإنترنت)
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