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الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 09:05 مساء
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
لقطة من مواجهة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
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أسدى فريق لايبزيغ خدمة إلى بوروسيا دورتموند بفوزه الثمين على مضيفه بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

تقدم بايرن بهدف مبكر من سيرج غنابري في الدقيقة 25 وبدا أنه يتجه لزيادة غَلّته، إلا أن الضيوف ردّوا بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، تناوب عليها النمساوي كونراد لايمر عند الدقيقة 65، وكريستوفر نكونكو بالدقيقة 76 من ركلة جزاء، والمجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء أيضًا.

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بايرن في الصدارة
وتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 68 نقطة، وبات مهددًا بالتخلّي عن الصدارة في حال فوز بوروسيا دورتموند على مضيفه أوغسبورغ الأحد.

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