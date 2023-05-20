الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

القاهرة - بوابة الوسط

أسدى فريق لايبزيغ خدمة إلى بوروسيا دورتموند بفوزه الثمين على مضيفه بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

تقدم بايرن بهدف مبكر من سيرج غنابري في الدقيقة 25 وبدا أنه يتجه لزيادة غَلّته، إلا أن الضيوف ردّوا بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، تناوب عليها النمساوي كونراد لايمر عند الدقيقة 65، وكريستوفر نكونكو بالدقيقة 76 من ركلة جزاء، والمجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء أيضًا.

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